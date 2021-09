Le riz et les ailes de poulet abondants sur le marché

L’office national d’importation et de commercialisation du riz (Onicor) a déchargé 150 conteneurs de riz à Mutsamudu, dont 78 conteneurs pour Anjouan, 60 pour Ngazidja et 12 pour Mohéli. Une cargaison de riz est attendue le 17 septembre prochain. À noter qu’une vingtaine de frigos est au port de Moroni depuis quelques jours et sans oublier les 18 conteneurs de farine.

Ces trois derniers jours, des rumeurs circulaient au sujet d’une pénurie de riz et d’ailes de poulet, mais il n’en est rien. A en croire l’office national d’importation et de commercialisation du riz (ONICOR), il a déchargé 150 conteneurs de riz à Mutsamudu, dont 78 pour Anjouan, 60 pour Ngazidja et 12 pour Mohéli. Et une cargaison de riz est attendue le 17 septembre prochain. « Ce que j’ai remarqué dans notre pays, les gens aiment bien faire circuler des fausses rumeurs. Certes, il nous arrive de ne pas avoir de riz dans nos dépôts mais cela ne signifie pas qu’il y a pénurie, explique Elarif Djabir, le chargé de marketing de l’ONICOR. On peut ne pas avoir dans nos dépôts par exemple, mais il y’en a suffisamment dans les magasins. Donc, s’il arrive qu’une pénurie pointe à l’horizon, on l’annonce. D’ailleurs, cela ne peut pas se cacher ». Depuis trois à quatre jours, un bateau a accosté au port de Mutsamudu et a déchargé 150 conteneurs de riz. « Les deux îles ont déjà reçu leurs conteneurs quant à Ngazidja, on a commencé à décharger samedi dernier », précise-t-il.

Concernant les produits carnés, un grand importateur de la capitale affirme qu’il n’y a aucun problème. Le bateau est arrivé depuis, même les frigos sont déchargés. Une information confirmée aussi par une agence maritime. « Il y a une vingtaine ou plus de frigos d’ailes de poulet au port. Les grossistes ont commencé le dédouanement et la vente. Il y a ceux qui dédouanent, un ou deux conteneurs par semaine. Tout dépend de leur dépôt et les moyens financiers. Moi, j’ai dédouané trois, mais je vais commencer à vendre le lundi prochain », avance-t-il.

Notre interlocuteur montre qu’il y a des gens qui profitent de la situation pour spéculer et faire saigner la population. « Souvent des personnes viennent acheter plus de 20 cartons d’ailes, pour aller les revendre à des prix exorbitants. Pourtant, on vend le carton à 11.500 FC. Et c’est ce qui m’a poussé à ne pas vendre au delà de deux cartons par client. Comme ça, il n’y aura pas de la queue devant mon dépôt », dit-il, avant d’ajouter que « de plus, ça prendra le temps qu’il faut, et les gens ne peuvent pas acheter beaucoup pour aller vendre plus cher à leur tour. Je crois que ces vingt de frigos peuvent assurer trois à quatre mois, en attendant un autre bateau ».

Nassuf Ben Amad / LGDC