Le Parti Orange réitère sa disponibilité de participer au dialogue politique

La mise en place des coordinations du Parti Orange dans les régions des Comores se poursuit.Après Mboinkou la semaine dernière, c’est le tour de Oichili où a eu lieu ce samedi l’intronisation des nouveaux dirigeants du Parti dans la région. Le Parti Orange qui sillonne depuis quelques semaines les régions pour renouveler les structures du Parti et sensibiliser ses militants sur l’importance de la paix pour le développement d’un pays. Le Parti Orange a réitéré sa disponibilité de participer au dialogue politique pour exposer des solutions succeptible pour lutter contre la vie chère mais également pour faire face aux crimes et aux violences faites aux femmes et aux enfants.

Selon le porte-parole du Parti Mohamed Toianmou des propositions sur le découpage des circonscriptions législatifs vont être présentés pour que les régions de Oichili, Dimani, Mboude et le Bambao Yadjou aient leurs députés.