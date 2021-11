Le Ministère des Finances, sous le patronage du Ministre Kamlidini Souef, vise à réduire le secteur informel

L’ambition de l’actuel Ministre des Finances est de réaliser une transformation structurelle des Finances afin de promouvoir une croissance durable, inclusive et d’offrir des emplois décents à l’avenir. Le développement du secteur informel qui représente un pourcentage très élevé dans le pays reste un défi majeur à relever. Dans cette dynamique, le Ministre identifie le secteur informel comme l’un des principales contraintes qui emboites l’économie du pays.





À la suite d’une rencontre avec le secteur privé au cours des dernières semaines, une rencontre semblable a eu lieu le 13 novembre au bureau du commissariat Général au plan en présence du Directeur de cabinet du Ministre des Finances, Monsieur NAOILDINE HOUMADI, Directrice du Budget Madame HADIDJA MOHAMED, le commissaire Général au plan Monsieur FOUAD GOULAM et un expert dans le domaine de la fiscalité Monsieur Akanni Adrien, en compagnie de plusieurs agents du Ministère des Finances et d’employés du commissariat Général au plan Comores.





Les échanges se sont focalisés sur le cadre budgétaire aux Comores :

• Le cadrage budgétaire aux Comores et les défis de la mise en œuvre du Budget-Programme.

• L’Informelle : des solutions pour sortir de l’informalité



Une occasion pour les participants d’éclairé les résultats du diagnostic du secteur ainsi qu’un ensemble de mesures susceptibles d’alimenter un dialogue entre les acteurs pour l’élaboration d’un plan d’action national.

L’expert a formulé une observation générale en proposant un modèle d’octroi de prêts au taux 0. Mais aussi l’identification de profils informels à travers les banques et particulièrement les microcrédits.



En particulier, le consultant a élaboré une stratégie visant à définir un cadre rigoureux pour les pénalités imposées aux fraudeurs. D’autres options fiscales ont été sollicités par l’expert notamment le renforcement du système d’imposition foncière et aurifère qui sont des clés importantes qui pèsent sur l’économie comorienne. Il a noté que toute stratégie de mise en œuvre ne serait pas couronnée de succès sans une éducation de base en matière de citoyenneté fiscale. D’où la nécessité de renforcer l’éducation au civisme fiscal et renforcer également la communication et la sensibilisation. Il a fini par motiver les équipes sur la captivité fiscale en prenant en compte principalement les importations de produits qui pèsent lourd sur l’économie. Cependant, il a encouragé les nouvelles initiatives visant à percevoir la taxe et la facilitation d’enregistrement et l’immatriculation au moyen des nouvelles techniques.





À la fin de la réunion, les recommandations issues des échanges entre les parties pour consolider un plan d’action favorable à l’économie sont définies comme suit :

• Identifier les différents niveaux de mise en œuvre des actions de formalisation.

• Éliminer les barrières à l’enregistrement et à la conformité.

• Adapter les procédures administratives au niveau de formalisation.

• Accroitre l’accès à une assistance comptable.

• Adapter les systèmes fiscaux à divers niveaux de formalisation.

• Mettre sur pied un système de protection sociale approprié.

• Rendre les services financiers et les marchés publics plus accessibles.

• Faciliter les premiers pas dans le processus de formalisation.

• Renforcer la productivité des entreprises.

• Mettre en place une stratégie nationale de dialogue et de communication.

HAMIDA ACHATA M’MADI