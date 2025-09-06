Le diplomate russe Andrey Andreev : « L’ouverture de notre ambassade sera effective d’ici la fin de l’année 2026 »

Le président Azali Assoumani a reçu, jeudi 4 septembre, au palais de Beit-Salam, l’ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l’Union des Comores, Andrey Andreev, actuellement basé à Madagascar. La rencontre, décrite par la présidence comme « chaleureuse et franche », a permis d’aborder plusieurs sujets : la participation du chef de l’État au sommet russo-arabe prévu en octobre à Moscou, l’ouverture prochaine de l’ambassade de Russie à Moroni, le cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que la question de la souveraineté comorienne sur Mayotte.
Accompagné du chargé d’affaires Alexeï Buriak et de l’attaché de presse Edgar Khokhlov, Andrey Andreev a exprimé sa satisfaction à l’issue de son séjour de trois jours à Moroni, remerciant le président Azali, le gouvernement ainsi que les acteurs du secteur privé et de la société civile.
Une annonce majeure pour la diplomatie comorienne
S’exprimant devant la presse, le diplomate a confirmé l’installation prochaine d’une représentation diplomatique permanente russe dans la capitale comorienne :
> « L’ouverture de notre ambassade sera effective d’ici la fin de l’année 2026. Nous réglons actuellement les questions techniques et tout sera prêt avant la fin de l’année prochaine », a-t-il affirmé.
En contrepartie, les Comores étudient la possibilité d’ouvrir une ambassade à Moscou.
Mayotte, Ukraine et coopération renforcée
Andrey Andreev a réaffirmé le soutien de la Russie à la revendication comorienne sur Mayotte, en rappelant que Moscou, comme Pékin, a toujours voté en faveur des Comores à l’ONU. Il a également salué la position « équilibrée » de Moroni dans la crise ukrainienne.
50 ans de relations et nouveaux projets
Les Comores et la Russie célèbreront en janvier 2026 le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Parmi les projets évoqués figurent l’ouverture d’un centre culturel, la « Maison russe », à Moroni.
Moscou a aussi réaffirmé sa volonté d’accompagner le Plan Comores émergent (PCE 2030) et d’apporter son soutien aux Jeux des îles de l’océan Indien 2027.
Enfin, l’ambassadeur a confirmé que le président Azali Assoumani participera, en octobre prochain à Moscou, au sommet russo-arabe sur invitation du président Vladimir Poutine.
Said Hassan Oumouri
