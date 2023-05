Le Colonel Soilihi Abdallah Rafick nommé Directeur Général de la Sécurité Civile

Le Colonel Soilihi Abdallah Rafick a été nommé Directeur Général de la Sécurité Civile, en remplacement du Colonel Tachfine Ahmed. Cette nomination a été annoncée hier soir par les autorités compétentes.

Le Colonel Soilihi Abdallah Rafick, qui a été choisi pour ce poste clé, est un officier de haut rang qui possède une expérience professionnelle de plus de 20 ans. Il a servi dans diverses unités militaires et civiles et a acquis une solide expérience dans le domaine de la sécurité civile.

La nomination du Colonel Soilihi Abdallah Rafick intervient dans un contexte où la sécurité civile est devenue une préoccupation majeure pour les autorités publiques.

Le Colonel Soilihi Abdallah Rafick aura donc pour mission de diriger cette importante agence gouvernementale et de garantir la sécurité de la population en cas d’urgence. Son expérience et son expertise seront certainement un atout pour la Sécurité Civile et contribueront à renforcer les capacités de l’agence en matière de prévention et de gestion des risques.

Soibah Said, journaliste Comores infos