Le collectif Anjouan 2029 veut garantir le respect de la tournante et des élections régulières aux Comores

Le Collectif Anjouan 2029 a tenu une conférence de presse à Moroni pour réaffirmer son engagement citoyen et présenter ses prochaines actions. Au cœur de son message : la volonté de garantir le respect du principe constitutionnel de la Tournante et de veiller à ce que les élections présidentielles de 2029 se déroulent dans des conditions libres, transparentes et apaisées.

Le Collectif s’est déclaré satisfait à la suite de sa première rencontre publique du 23 août 2025, consacrée à la défense de la Tournante, rappelant que ce principe reste essentiel à la stabilité politique du pays. Il souligne qu’à ce jour, rien ne laisse présager un changement de calendrier : le cycle constitutionnel suit son cours, et le prochain scrutin présidentiel doit avoir lieu en 2029, au bénéfice d’un candidat originaire d’Anjouan.

Afin de préparer ce rendez-vous démocratique dans un climat de sérénité, le Collectif annonce la tenue, d’ici la fin de l’année 2025, d’un Atelier National de Réflexion sur le processus électoral.

Cette rencontre rassemblera des représentants des institutions, des partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Son objectif : analyser les forces et les faiblesses des précédentes élections et formuler des recommandations concrètes pour un scrutin régulier et crédible en 2029.

À travers cette initiative, le Collectif Anjouan 2029 entend :

Identifier les dysfonctionnements observés lors des scrutins de 2019 et 2024 ;

Promouvoir un dialogue inclusif entre institutions, acteurs politiques et société civile ;

Élaborer un Mémorandum Citoyen de Recommandations à soumettre aux autorités compétentes ;

Définir une Feuille de Route Citoyenne pour suivre et plaider en faveur d’un processus électoral exemplaire jusqu’en 2029.

Fidèle à sa Charte constitutive, fondée sur la paix, le dialogue et la transparence, le Collectif réaffirme sa détermination à contribuer à la cohésion nationale et à la consolidation de la démocratie aux Comores.

Enfin, le mouvement appelle tous les citoyens comoriens, qu’ils soient jeunes, femmes, cadres ou leaders d’opinion, à rejoindre cette dynamique collective en signant la Charte disponible sur sa page officielle.