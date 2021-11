Le Capitaine Loukman Azali agressé ?

Vous êtes des dizaines d’Amis de HaYba à nous demander confirmation, depuis que Soilihi Kays a annoncé que le capitaine de gendarmerie, fils du Président Azali a été agressé par des militaires.

Certes Soilihi Kayes est un opposant farouche d’Azali, mais il est aussi respecté pour le sérieux de ses informations et de ses sources, concernant les faits qu’il rapporte. Nous avons donc passé plusieurs jours à chercher à nous informer..

A ce jour, après enquête auprès de nos sources militaires, policières, politiques, judiciaires et médicales (par exemple recouper des informations sur les examens radiologiques et scanners entrepris ces derniers jours dans les différentes cliniques et El Maarouf ). Certains d’entre vous nous ont aidé pour des tirer des renseignements auprès de proches de l’officier.

Nous n’avons aucun indice nous permettant de confirmer l’agression. Ni de la démentir formellement.

Nous avons appris et eu confirmation que M. Loukman a été assez sérieusement blessé à la tête et aux jambes. Il serait tombé pendant l’échauffement d’un entraînement de boxe le 10 novembre.

Certaines sources nous disent qu’il s’entraine en salle mais ne fait plus de longs joggings et courses dans

à l’extérieur se sachant exposé dans le climat actuel.



Nous n’avons pas (ou pas pu) trouver des indices sur une enquête en cours de la gendarmerie ou au sein de l’armée proprement dite pour agression de l’officier Loukman Azali.

Est ce que si le fils d’Azali, capitaine de gendarmerie, etait agressé par des militaires, son père qui met en prison des citoyens juste suspects de pouvoir nourrir de mauvaises intentions, imposerait de la retenue à l’armée et à la gendarmerie pour que le régime n’apparraisse pas sur la défensive ?

Tout est possible mais à se demander. D’autant que beaucoup d’officiers, proches du président, se sentiraient très menacés.

Pour le capitaine Abdourazak, nous pouvons affirmer qu’il a reçu des coups pour une histoire de cul. A t il, aussi été agressé par des soldats ? Nous n’avons pas approfondi l’enquête à son sujet.

