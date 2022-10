L’armée a utilisé des balles réelles parce qu’elle n’a pas d’autres balles

Plusieurs médecins arrêtés avaient alerté sur l’utilisation des balles réelles. Plusieurs personnes qui sont présentées à l’hôpital avaient des plaies causées par des balles réelles avaient déclaré les médecins.

L’armée comorienne a utilisé des balles réelles contre des civils à Mbéni. L’armée comorienne voulait elle tuer à Mbeni ? Actuellement tous les blessés par balles sont toujours à l’hôpital.

Le ministre de l’intérieur ne s’est pas exprimé sur l’utilisation des balles réelles.

Please follow and like us: