Depuis hier soir, une photo de Nour-El Fath, responsable de la trésorerie de la campagne de la mouvance présidentielle, circule sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions et de critiques infondées. Cette image, prise après le meeting au stade de Missiri à Anjouan, a été le prétexte de spéculations sans fondement, mettant en lumière les dangers d’une interprétation hâtive sur les plateformes en ligne.

Suite au rassemblement de la mouvance présidentielle, la direction de campagne et le comité d’organisation d’Anjouan se sont réunis pour évaluer le déroulement de l’événement. L’objectif était de dresser le bilan de cette réunion politique majeure et de planifier les prochaines étapes. Dans le cadre de cette réunion, une attention particulière a été accordée au règlement de toutes les dépenses et engagements engagés pendant le meeting.

Cependant, la photo de Nour-El Fath, capturée dans un moment de concentration pendant la gestion financière de l’événement, a été mal interprétée sur les réseaux sociaux. Des commentaires sans fondement ont fusé, remettant en question la transparence financière de la campagne et jetant des doutes injustifiés sur l’intégrité de Nour-El Fath.

Selon nos sources cette réunion avait pour seul objectif de garantir une gestion efficace des ressources financières, assurant ainsi le bon déroulement des prochains meetings. La réaction rapide et virulente sur les réseaux sociaux souligne le besoin crucial d’une éducation numérique, encourageant une approche réfléchie avant de propager des jugements infondés.



