La traditionnelle cérémonie de distribution de dattes par l’Arabie Saoudite a eu lieu aux Comores

Ce lundi 3 juin, l’ambassade d’Arabie Saoudite à Moroni a organisé une cérémonie de distribution de dattes au Retaj. Ce rituel annuel, dirigé par le roi Salman ben Abdou Al-Anziz, témoigne une fois de plus de la générosité du Serviteur des Deux Saintes Mosquées envers les Comores. Cette année, 25 tonnes de dattes, réparties en 3150 cartons, seront distribuées à 377 associations à travers le pays : 350 à Ngazidja, 19 à Ndzuani, et 8 à Mwali.

Lors de l’événement, l’ambassadeur saoudien Atallah bin Zayed Al-Zayed et la commissaire à l’égalité et aux affaires de planification au ministère des Affaires sociales étaient présents pour superviser cette généreuse distribution. Les dattes sont destinées à diverses associations, écoles et orphelins, illustrant l’engagement du royaume saoudien à soutenir les communautés vulnérables.

Maisara Adam, commissaire à l’égalité et à la planification au ministère des Affaires sociales, a exprimé sa gratitude envers l’ambassade d’Arabie Saoudite. Elle a souligné que cette donation n’est pas un acte isolé, mais s’inscrit dans une tradition de soutien saoudien dans divers domaines tels que l’économie et la politique. Les relations entre les Comores et l’Arabie Saoudite se sont renforcées grâce à l’amitié entre les deux gouvernements actuels.

Messoud Ben Daha, directeur de l’association koweïtienne d’aide directe aux Comores, a réaffirmé l’engagement du Royaume d’Arabie Saoudite à soutenir les personnes dans le besoin partout dans le monde, précisant que les Comores ont toujours bénéficié de cette générosité.

Cet acte de solidarité reflète les liens étroits et l’amitié durable entre les deux nations, consolidant une fois de plus les relations bilatérales au profit des populations comoriennes.

Saïd Hassan Oumouri