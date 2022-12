La station essence de BONZAMI est dans la tourmente

La station BONZAMI serait dans une situation désagréable notamment sur sa cuve. Selon une source interne aux Hydrocarbures, la station ne serait pas aux normes requises pour une station. Plusieurs anomalies auraient été soulevées. En fait la station n’aurait pas de point de purge pourtant obligatoire dans le cahier des charges des stations de service.

En effet, suite à des contrôles techniques réalisés par des techniciens de la société des hydrocarbures, une quantité de boue a été découverte dans le cuve, ce qui a engendré la fermeture à l’immédiat de la station par la direction de la SCH. Mais après un week end de fermeture la station s’est vu être réouverte sans l’autorisation de la SCH mais grâce aux pressions de certains membres du gouvernement d’Azali.

Jusqu’à quand devrions-nous accepter que ces stations de service détruisent nos injecteurs et pompes à injection ?

La présence d’eau est quasi inévitable dans une cuve de Gasoil

Les raisons sont les suivantes :

Les variations de température créent des phénomènes de condensation sur les parois métalliques des cuves

Dans le Gasoil, la présence de plus en plus importante de « bio » EMAG (esters méthyliques d’acides gras) qui sont très hydrophiles.

La présence d’eau et les températures élevées favorisent alors la prolifération des micro-organismes.

La présence d’eau dans une cuve de carburant se traduit notamment par la présence de boue en fond de cuve et par le développement des bactéries. Cela rend le Gasoil non conforme et donc impropre à la distribution.

Voilà pourquoi la cuve de BONZAMI est impropre et que beaucoup de voitures se plaignent depuis plusieurs mois en sortant de cette station.

T.A

