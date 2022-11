La photo en hawazi d’une députée comorienne balancée dans les réseaux

C’est un nouveau scandale politique, la rédaction de CI a reçu plusieurs messages avec les photos de la députée de la région de *. La députée n’est pas habillée, une photo en tenue d’Adam.

Selon nos sources, les photos de la députée ont été rendues publiques par la femme de l’ex SGG. Toujours selon la même source, l’ex SGG aurait une amitié intime avec la députée de *.

La rédaction a choisi de flouter la photo, de ne pas publier son nom et prénom puisque c’est une élue de la République même si nous avons la photo d’elle toute nue.

*Région cachée pour ne pas être stigmatisée

