La période d’acquittement des vignettes automobiles prendra fin le 31 Mars 2023

Dans un communiqué de presse daté du 12 mars 2023, l’Administration Générale des Impôts et du Domaine (AGID) a annoncé la fin prochaine de la période légale d’acquittement des vignettes automobiles. Cette période prendra fin le 31 mars 2023, date à laquelle il ne sera plus possible de s’acquitter de cette obligation légale. Les propriétaires de véhicules devront donc régler cette taxe dans les délais impartis afin d’éviter toute sanction ou amende ultérieure. Il est donc recommandé aux propriétaires de voitures de ne pas attendre la dernière minute pour régler cette obligation fiscale.