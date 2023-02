La grosse vague Russe se dirige vers les Comores

Un grand drapeau russe à Domoni ( Anjouan ) sur l’ancien pylône de la radio Comores dans un bâtiment à côté de la Marck Domoni qui fait face au mausolée Ahmed Abdallah Abderrahmane père de l’indépendance des Comores probablement installé à l’aurore et qui a été enlevé plutard vers 09h par un citoyen de domoni payé 2000 kmf selon les témoins surplace par un officier de la garde présidentielle lui même originaire de ladite ville millénaire.

Les comoriens veulent-ils en finir avec la France à l’instar des Maliens et d’autres pays africains ?

John Baloz

