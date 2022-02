La diaspora tire sur la sonnette d’alarme sur la crise politique et institutionnelle

En marge du sommet Union Européenne-Union Africaine les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, la diaspora comorienne a saisi l’occasion pour dénoncer la situation politique et sociale qui prévaut aux Comores à cause de l’entêtement du président, Azali Assoumani à se maintenir au pouvoir malgré la fin de son mandat depuis le 26 mai 2021. Au cours d’une conférence devant la presse internationale, elle a tenu à tirer la sonnette d’alarme des autorités Européennes et Africaines sur la crise politique et socioéconomique qui affecte les Comores depuis le retour aux affaires du colonel Azali Assoumani au pouvoir en 2016.

Dans le cadre du sommet Union Européenne Union Africaine, les forces vives Comoriennes en Europe et principalement en France ont organisé des rencontres pour mobiliser et sensibiliser les autorités européennes et les autorités africaines sur la crise politique et socioéconomique qui affecte les Comores depuis le retour du colonel Azali Assoumani au pouvoir en Union des Comores le 26 mai 2016 et le sort des prisonniers politiques.

Reprenant les termes des récentes déclarations de l’union africaine et de l’Union européenne qui ont tenu à exprimer leurs préoccupations sur le sort des détenus politiques, les forces vives comoriennes, représentées par des organisations de la diaspora comorienne établie en France exige la libération inconditionnelle des détenus politiques et le retour à l’ordre constitutionnel aux Comores. Elle est montée au créneau pour exiger la libération des Comores pris en otage par Azali Assoumani à en croire les conférenciers.

Les forces vives comoriennes présentes à Bruxelles pensent pouvoir tenir une Conférence Internationale pour la Libération des Comores dans la sous-région. Et surtout l’établissement d’un fichier électoral électronique qui permettra aux Comoriens de l’extérieur et de l’intérieur de se prononcer sur la transition préalablement à un dialogue, solution à la portée des forces vives des Comores à en croire le Ministre d’État, chargé des affaires étrangères du gouvernement de Transition en exil, Me Saïd Larifou.

Élu pour un mandat de cinq ans, suite à des réformes institutionnelles contestées par certains est acceptées par d’autres. Il devait avoir des élections présidentielles anticipées en union des Comores en 2019. Ces élections n’ont pas été démocratiques et inclusives. Pire, le résultat n’a pas été validé par les observateurs nationaux et internationaux dépêchés à Moroni par l’union africaine et les organisations régionales.

Face à crise installée par le colonel au pouvoir, les Comoriens de l’extérieur ont décidé de prendre position pour un état de droit et une alternance démocratique aux Comores. S’inscrivant dans cette démarche, elle a saisi l’occasion de la présence du colonel Azali Assoumani lors de ce sommet Europe Afrique pour interpeller les autorités européennes sur la question.

Selon la diaspora, « Azali Assoumani n’a aucune légitimité ni constitutionnelle ni politique pour représenter les Comores. Et dans l’histoire du pays, c’est la première fois que tous les week-ends les Comoriens se mobilisent pour acclamer, exiger le retour à l’ordre constitutionnel et au rétablissement de l’ordre démocratique » soutient, Me Saïd Larifou.

Les pays de la sous-région engagés sur le dossier Comores consultent sans cesse pour se rassurer si l’opposition politique comorienne et d’autres acteurs qui exigent le retour de l’ordre constitutionnel sont suffisamment organisées et déterminées à imposer ses stratégies de sortie de crise autour d’accord sur la forme et l’équipe chargée de la Transition. La diaspora comorienne exige la libération des prisonniers politiques, emprisonnés sans procès.

Concernant le dialogue inter-comorien prévu à la fin de ce mois de février pour apaiser les tensions nées du changement de constitution, elle disqualifie d’emblée le président comorien qui est juge et partie. Elle entend protester jusqu’à ce que « l’état de droit soit restauré aux Comores. »

Issouf Ouedraogo / infoh24