Ibrahima Hissani, victime de l’influence de la consul de France à Anjouan au palais de justice de Mutsamudu

La France prône l’Etat de droit sauf lorsque les ses intérêts sont menacés. Effage, société française de travaux publics s’est installé aux comores pour l’exécution de marchés de travaux publics. C’est dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de la route de moroni Mitsoudjé que cette entreprise française a signé un contrat avec un propriétaire foncier nommé Ibrahima Hissani. A l’occasion de l’exécution du contrat, un litige est né et Ibrahima Hissani, après un an de plusieurs procédures auprès des juridictions comoriennes, il a remporté une victoire devant la cour d’appel par ce que Eiffage n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Ibrahima Hissani. Ce dernier a engagé une procédure devant les juridictions anjouanaises aux fins de mobiliser les engins d’ Eiffage entreposés au port de Mutsamudu en partance pour l’étranger. Ibrahima Hissani n’a aucun autre moyen de préserver sa créance si ce n’est cette immobilisation accordée par la justice. Mais voici que la consul de France qui rentre dans la danse. Alors que Eiffage vient de faire une procédure de référé, le consul de France a fait la tournée dans les bureaux des chefs de juridictions pour s’assurer que la décision à intervenir sera favorable à Eiffage. C’est un véritable scandale. Comment un consul de France peut influer ouvertement dans la justice comorienne et venir soutenir qu’il faille défendre un État de droit? La France prône t elle l’Etat de droit sauf quand les intérêts des sociétés françaises sont en jeu? C’est pire que de la colonie, c’est de la corruption. Comment dans ces conditions, la France peut continuer à faire rêver l’élite africaine lorsqu’elle assiste à des manœuvres de trafics d’influence? Le nouvel ambassadeur de France à Moroni, va-t-il diligenter une enquête contre les agissements de son consul à Anjouan ou en colonie la vertu est à géométrie variable. Ibrahim Hissane n’a aucune chance de l’emporter face à l’intrusion du consul de France à Mutsamudu dans la procédure pourtant judiciaire au tribunal de Mutsamudu. A noter que cette société a plusieurs litiges dans les palais de justice des Comores avec beaucoup de comoriens.