Journée très chargée du Président de la République à New-York

Le Président AZALI est intervenu à la réunion de Haut niveau sur la Déclaration et Programme d’action de Durban, tenue ce mercredi 22 septembre 2021 dans la salle de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Cette table ronde a été organisée ce mercredi 26 septembre 2021, pour commémorer le 20ème anniversaire de cette déclaration adoptée à Durban en Afrique du Sud en 2001 par les représentants des États présents à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance.

Le Président de la République a ensuite été reçu au siège le l’ONU, en fin de journée, par Mr Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies avec qui il a échangé sur l’évolution de l’Union des Comores et sur les questions d’actualité, sur le continent africain et plus spécifiquement, dans la zone du sud-est de l’Océan Indien.

Le Chef de l’État à également reçu dans la même journée, à la Mission Permanente de l’Union des Comores à New-York, un représentant du Département d’État américain avec qui, il s’est entretenu sur la coopération bilatérale entre les Comores et les États-Unis et sur diverses questions d’intérêt commun pour les deux pays.

Avec le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, le Président AZALI s’est penché sur la mise en oeuvre et le suivi de l’Accord- cadre de coopération bilatérale, signé le 18 août 2014, entre les deux pays, notamment la mise en place de la Commission Mixte prévue par cet Accord. Les différents Accords et les Mémorandums d’entente signés ces dernières années ont également été passés en revue au cours de cette rencontre, en particulier l’Accord de coopération en matière de sécurité signé le 2 octobre 2018 et le Mémorandum du 26 janvier 2016 dans le domaine de la défense.

Le Président de la République et son interlocuteur, se sont mis d’accord sur la nécessité de tenir, dans les meilleurs délais, une Grande Commission Mixte, d’examiner et d’actualiser les Accords signés pour un meilleur suivi et d’organiser des réunions préparatoires pour le suivi des travaux de la coopération entre les deux pays.

Beit Salam