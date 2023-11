John Baloz : Un homme exceptionnel révélé par un combat épique pour le dépôt de candidature

L’histoire de Saïd Ali Ibouroi, plus connu sous le nom de John Baloz, est celle d’un combat acharné pour la transparence et le changement dans la scène politique des Comores. Baloz, bien qu’ayant échoué à déposer sa candidature, a réussi à gagner le cœur de la jeunesse comorienne, établissant une nouvelle voie politique empreinte d’honnêteté et de franchise.

À Anjouan, Baloz est devenu une voix incontournable, incarnant l’espoir de changement pour beaucoup. Ce jeune leader a su toucher les Comoriens, notamment les jeunes, par sa détermination et son intégrité. Ses efforts pour réunir les fonds nécessaires à sa caution – un million et cinq cent mille manquants sur cinq millions – témoignent de sa résilience.

Le dernier jour pour déposer sa candidature, Baloz a parcouru Moroni, tentant de récolter les fonds manquants. Malgré l’offre d’un ami de se porter garant avec un terrain, et ses tentatives auprès des commerçants locaux et étrangers, il a fait face à de multiples échecs. Cependant, son appel à un prêt temporaire, plutôt qu’à un don, révèle son esprit de combativité et d’intégrité.

Sa caution, bien que financée par des contributions populaires, n’a pas été suffisante. Malgré cela, le soutien qu’il a reçu de la population indique une confiance profonde dans sa personne et son projet.

Baloz s’est distingué par sa transparence, promettant de rembourser chaque contribution reçue pour sa caution. Cette démarche, qu’il a commencé immédiatement après l’échec de sa candidature, démontre une honnêteté rare dans la politique comorienne.

Même après sa défaite, il a continué à s’engager politiquement, soutenant le parti Juwa dans sa lutte contre la dictature, affirmant que dans le combat être neutre signifie être du côté de la dictature.

Le refus du Trésor public d’accepter les 5000 € qu’il avait réunis comme partie de sa caution illustre les obstacles institutionnels qu’il a dû affronter. Cependant, cette expérience n’a fait que renforcer son engagement envers une politique radicale, honnête et directe.

John Baloz se dresse désormais comme une figure emblématique pour l’avenir politique des Comores. Sa détermination, son intégrité et sa capacité à mobiliser la jeunesse sont des qualités qui font de lui un acteur clé pour les cinq prochaines années dans le milieu politique comorien.

ANTUF Chaharane