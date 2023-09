Jack Lavane : Le bienfaiteur du football comorien.

Jack Lavane, de son vrai nom Elarif Lavane, est bien plus qu’un simple entrepreneur de 40 ans. Il est le visage du soutien et du développement de son pays, les Comores. Récemment, il a fait parler de lui en finançant le développement du football comorien, un geste qui a suscité admiration et reconnaissance.

La diaspora comorienne s’engage de plus en plus dans le développement du pays, et Jack Lavane en est un exemple éloquent. Non content de s’engager dans le milieu associatif, il est également un militant actif de la politique comorienne. Son amour pour son pays n’a d’égal que sa volonté de voir les Comores prospérer.

Les clubs de football comoriens ont bénéficié de sa générosité. Il a offert des équipements sportifs à plusieurs d’entre eux, contribuant ainsi à leur succès et à leur montée dans les divisions supérieures. Voici quelques-unes des équipes qu’il a soutenues :

– **Mtsamdou 77** : Pour la première fois de son histoire, cette équipe accède à la 1ère division.

– **Fc Mlaouni** de Itsinkoudi Oichili : Une autre équipe qui accède à la 1ère division pour la première fois.

– **Djabal club** d’Iconi : Ils peuvent se vanter d’être les champions des Comores.

– **Kovo sport** de Koimbani Oichili : Cette équipe a réussi à accéder à la 2ème division.

– **Fc Koimbani** de Koimbani Oichili : Un autre club qui a bénéficié du soutien de Lavane.

– **Fc Batsa** de Batsa Mitsamiouli : Grâce à l’aide de Lavane, cette équipe continue de briller.

En tant que pays, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les efforts des jeunes entrepreneurs comoriens, qu’ils soient issus de la diaspora ou du milieu local. Jack Lavane est un exemple pour tous, montrant que le succès peut être utilisé pour redonner et soutenir la communauté.

ANTUF Chaharane