HaYba INCENDIE CRIMINEL

Un Champs de Bananes incendié, un Jeune Agriculteur Désespéré.

Ce matin, en arrivant dans son champs situé dans les hauteurs de Mohoro dans le Mbadjini, un jeune agriculteur a trouvé son champs calciné. Des centaines de bananiers qu’il a mis deux ans à planter sont partis en fumée.

Un incendie qui ne peut être que criminel, il n’y a que son champs qui a brûlé alors qu’il n’y était pas.

Quoi faire face à une telle catastrophe ? Porter plainte? Même si le malfaiteur est identifié, la chance qu’il y ait réparation est mince. Alors il se retourne vers Allah et “lira un hitima” mardi prochain.

L’insécurité des cultures est devenu un vrai problème.

Entre le vol, le vandalisme et la destruction des cultures, les agriculteurs et leurs biens ne sont pas en sécurité.

A quand des gardes forestiers pour sécuriser nos champs?

HaYba FM, la Radio Moronienne du Monde