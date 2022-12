Il arnaque 4000 euros à Fatima Mzé Hamadi

Il s’appelle Hassani de Ousipvo dans la région d’Itsandra Hamanvou. Il a créé une agence de voyage fantôme aux années 2000.



Il arnaque plein des Comoriens dont une dame comorienne de Marseille ,Mme Fatima Mze HAMADI. Hassan a réussi à lui soutirer 4000€ de billets depuis l’an 2000. Mes enfants et moi n’avions pas pu faire ce voyage alors que nous avions cru à Hassan jusqu’à la dernière minute, raconte l’une de victime de ce que Mme FatimaMze Hamadi qualifie d’escroc professionnel. Hassan nous a volé et il déménage à Paris. On était pas moins d’une centaines de victimes . Aujourd’hui quand j’ai appris qu’il est à la tête de la commission qui travaille pour les billets d’avion moins cher, j’ai vite compris que c’est une nouvelle association de malfaiteurs qui se profile. Hasan parle beaucoup de Dieu à chaque fois qu’on lui demande de rembourser notre argent mais la vérité c’est un mafia qui se cache derrière ce visage calme. Hassan s’est très bien préparé car il a réussi à intégrer son fils qui est un avocat formé à Paris dans le régime d’Azali. Il est donc très difficile de se faire rembourser quoi qui se soit de Hassan et avec son fils qui a rejoint l’équipe d’Azali, il sera impossible de l’inquiéter. Hassan n’est pas là pour faciliter la vie des comoriens. Il est là pour détourner l’argent facile de Comoriens.

Après 12 ans que Hassane Ngazi refuse toujours de me rembourser mes 4000€ de billets, je ne croyais pas qu’il était capable d’organiser la même chose pour d’autres victimes, 12 plus tard. glisse Me FatimaMze. Si vous voulez je peux vous remettre quelque minutes de nos échanges téléphoniques que j’ai réussi à enregistrer , nous a promis la dame.

I.M