Idarousse Saïd Houssein : l’ascension controversée d’un influent des routes aux Comores, entre alliances politiques et stratégie de pouvoir

Idarousse Saïd Houssein a été nommé directeur des routes en 2009 par l’ancien président Sambi. Depuis, il occupe ce poste jusqu’à aujourd’hui. Après le départ de Sambi, Idarousse est devenu un proche d’Ikililou, et surtout de Nourdine Bourhane, vice-président chargé des infrastructures. Durant tout le mandat d’Ikililou, Idarousse a été l’un des plus fidèles soutiens d’Ikililou et de Nourdine Bourhane. À cette époque, il était surnommé « Monsieur COLAS », car les camions de cette société assuraient la livraison de tous les matériaux nécessaires à la construction de sa résidence, rivalisant avec le palais historique de Msafumu, tous deux situés sur les hauteurs d’Itsandra.

L’homme est devenu un notable influent dans la ville, après que Colas a obtenu des contrats sans appel d’offres pour la construction de la route Coulée-Bahani-Ntsoudjini. Idarousse a amassé une grande fortune et, en signe de reconnaissance, il s’est investi corps et âme, y compris financièrement, pour soutenir Mamadou et surtout Nourdine Bourhane lors des élections de 2016. Cependant, Idarousse est pragmatique ; après l’élection d’Azali, il a entrepris une véritable stratégie d’influence pour se rapprocher de Nour El Fathou. À cette fin, il a envoyé son neveu, connu sous le nom de Séda, comme émissaire pour convaincre le fils du président. La mission a été relativement simple, car son neveu entretient des liens étroits avec le fils du président. Idarousse s’est donc rallié à Azali et, lors du référendum, il a activement soutenu le « oui ». Depuis, chaque mois, il organise des festins dans sa grande villa en égorgeant des bœufs et des cabris pour inviter les proches du pouvoir.

Ainsi, Idarousse a été reconduit à son poste de directeur des routes, une nomination initialement faite par le président Sambi dix ans auparavant. Entre-temps, des entreprises chinoises ont remporté les contrats de la route Mitsamihouli et de la route Mitsudjé-Fumbuni. En signe de reconnaissance, elles lui ont offert deux 4X4 Mitsubishi, dont il a offert l’un au ministre Miroide. « Monsieur COLAS » est désormais surnommé « le Chinois d’Itsandra » en raison de sa prospérité acquise grâce aux contrats chinois. Il exhibe maintenant sa fortune et en parle volontiers à qui veut l’entendre. Il achète des terrains un peu partout à Itsandra et ailleurs. Le dernier terrain acquis à Itsandra Mdjini lui a coûté 60 millions de francs, payés comptant à la famille Bazi Selim. Mais Idarousse ne se contente pas d’acheter des terrains ; il investit également dans la notoriété et influence les consciences avec des sommes conséquentes.

Idarousse exerce une influence partout dans le pays. Lors des cérémonies religieuses ou coutumières organisées à travers le territoire, il envoie des émissaires pour offrir d’importantes sommes d’argent, dans l’objectif de lire la « Fatiha » ou d’autres invocations. Lors du dernier Maoulid de Mitsoudjé, qui clôturait le mois de Maoulid, il a obtenu la lecture du Maoulid, un honneur initialement réservé à la ville d’Itsandra, qui devait désigner un représentant pour la lecture en son nom. Traditionnellement, la ville hôte attribue la lecture selon les affinités entre les villes. Personne n’a compris pourquoi Mitsoudjé a choisi Idarousse au lieu de la personne désignée par Itsandra. Cet incident a provoqué des tensions entre les deux villes, et Mitsoudjé a dû présenter des excuses. En vérité, Idarousse avait versé 500 000 francs à un notable de Mitsoudjé pour obtenir ce privilège.

Idarousse est un mégalomane atteint de folie des grandeurs. Il poursuit sa pré-campagne en visitant les localités d’Itsandra Sud, distribuant des billets de 5 000 et 10 000 KMF en fonction de l’importance des personnes à convaincre. La dernière visite a eu lieu à Hantsambu il y a deux jours. Idarousse a toujours su tirer parti du pouvoir en place. Il a soutenu Sambi, puis Ikililou, Mamadou, Nourdine Bourhane, et maintenant Azali. Il défend avant tout ses intérêts, quitte à renoncer à toute conviction, y compris la fidélité.

Comme mentionné plus tôt, Sambi l’avait nommé directeur des routes. Cependant, cette nomination n’a pas empêché Idarousse, descendant du prophète, de refuser de s’asseoir lors d’un mariage en août dernier à Badjanani Moroni, car une photo de Sambi – celui-là même qui l’avait nommé – avait été posée sur une chaise en guise d’hommage. Le charif d’Itsandra a refusé de s’asseoir et a quitté les lieux. Idarousse Saïd Houssein, alias « le Chinois », se révèle être un ingrat, prêt à tout pour séduire le pouvoir en place, quel qu’il soit. Il a promis de ne jamais être un opposant.



Mohamed Youssouf