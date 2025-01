Grand meeting de Fahmi à Itsandraa mdjini: Défendre la terre, le commerce et la santé des comoriens

Un seul grand meeting aura suffi pour que Fahmi Said Ibrahim, candidat aux élections législatives dans le sud de la région d’Itsandra, fasse trembler ses adversaires. Entouré par ses partisans, l’ancien député de cette même région a rassemblé ses sympathisants et militants cet après-midi à Itsandra, son bastion, pour un meeting marquant la clôture de sa campagne législative.

Devant des dizaines de milliers de militants, Maître Fahmi Said Ibrahim a dévoilé les grandes lignes de son programme électoral. Il prévoit de soumettre cinq propositions de lois prioritaires dès son élection :

-Une loi interdisant le commerce aux étrangers, comme cela se pratique déjà dans plusieurs pays de la région.

-Une loi interdisant l’achat de terrains par des étrangers, une mesure également adoptée par de nombreux pays à travers le monde.

-Une loi pour garantir une meilleure protection des journalistes.

-Une loi visant à rendre les services d’urgence gratuits pour tous les Comoriens.

-Enfin, une loi pour supprimer la Cour de sûreté de l’État.

Face aux critiques de ses adversaires, qui estiment que Fahmi ne devrait pas se représenter sous prétexte qu’il a déjà été élu à deux reprises, l’ancien garde des Sceaux a répondu avec fermeté : « Seuls les habitants d’Itsandra Sud ont le droit de décider qui doit les représenter à l’Assemblée nationale. »

Il est intéressant de noter que son concurrent semble ignorer qu’un député représente la nation tout entière. Dans des pays comme la France, presque tous les grands leaders des partis politiques se présentent aux élections législatives, soulignant ainsi leur importance dans le fonctionnement démocratique.



MBAE Ali