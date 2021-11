Gestion des crises et des catastrophes: la DGSC clôture un atelier de formation sur la Planification et la gestion des crises

La direction générale de la sécurité civile a clôturé, ce vendredi, à Moroni, un atelier de formation sur la Planification et la gestion des crises.

Organisée en partenariat avec la Coopération française, cette formation avait pour principal objectif le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des crises, sous la direction des Lieutenants-colonels PATRICE LOPEZ et BRUNO GERVAIS, respectivement Sous-directeur du Contrôle et Pilotage Stratégiques et chef du Pôle Moyens Généraux.

Étaient présents lors de cette cérémonie de clôture, le Ministre de l’Intérieur chargé des Relations avec les Institutions, le Directeur Général de la Sécurité Civile, l’Attaché de Sécurité à l’ Ambassade de France aux Comores , entre autres personnalités.

Dans son mot de clôture, le Directeur irecteur Générale de la Sécurité Civile, Lieutenant-colonel TACHFINE Ahmed a tenu à remercier chaleureusement son Ministère de tutelle et la Coopération

Pour lire l’intégralité de l’article cliquez sur le lien https://dgsc-comores.org/actualit%C3%A9s/2021/11/13/un-atelier-de-formation-sur-la-planification-et-la-gestion-des-crises/

Le Service Communication et Relations Publiques