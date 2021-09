Fraude au baccalauréat: Une candidate risque 5 ans d’interdiction aux examens nationaux

Au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, une candidate de la série A4 a été attrapée avec un smartphone lors de la première épreuve du baccalauréat, la philosophie. Jusqu’alors, la candidate est entre les mains de la gendarmerie nationale et fait l’objet d’une enquête en vue de déterminer ses complices et son dessein d’apporter un Smartphone en salle.

Le train est mal parti pour une candidate de la série A4 qui, pour surmonter l’épreuve difficile de la philosophie a eu l’audace de tapoter avec un smartphone en plein examen. Mais malheureusement pour elle, les surveillants de la salle ont fini par voir son petit jeu d’acteur qui lui a coûté son élimination définitive à l’examen. Joint au téléphone, le président du jury, Ali Mohamed a confirmé le fait que la candidate a été attrapée en flagrant délit. Aussitôt, a-t-il poursuivi, la gendarmerie nationale est intervenu et l’a embarqué. Selon notre interlocuteur, la candidate se trouve actuellement entre les mains de la gendarmerie pour une enquête en vue de déterminer ses complices et son projet d’apporter un smartphone en salle d’examen malgré les mesures drastiques annoncées contre les triches et tentatives de fraudes.

En tout cas, des sources fiables expliquent dans l’ombre que des enseignants pourraient être bien impliqués dans cette affaire. Ce qui fait que la candidate est toujours en détention et que l’enquête suit son cours. Sur ce, il faut rappeler qu’avant que l’ancien ministre de l’éducation Moindjié Mohamed Moussa cède la place à Djaffar Salim qui a déclaré la guerre à la fraude, avait publié le 6 août dernier, une note portant sanctions aux auteurs des fraudes. Parmi ses sanctions, il y’a celles qui punissent le port et usage des appareils d’enregistrement ou de toute communication en salle. Sur ce cas, l’auteur se verra confisqué définitivement son appareil et sera aussitôt exclu de la salle et risque d’être interdit de toute participation aux concours et aux examens nationaux pendant une période de 5 ans. C’est en quelque sorte la sanction que la candidate risque d’encourir.

Kamal Gamal / LGDC