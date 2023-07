Fahmi Saïd Ibrahim lance un défi audacieux à la COI : Abolir les visas ou faire face à une défection des Comores vers l’EAC »

L’ancien ministre des affaires étrangères des Comores et candidat à la présidence en 2016, Fahmi Saïd Ibrahim, a récemment lancé un défi audacieux sur les réseaux sociaux. Il a appelé le président français Emmanuel Macron à abolir les exigences de visa pour les citoyens comoriens souhaitant se rendre à La Réunion et à Mayotte. Cette proposition, loin d’être une simple suggestion, semble être une provocation à l’égard de ceux qui militent pour le maintien des Comores au sein de la Commission de l’Océan Indien (COI).

Dans son tweet, Ibrahim a souligné l’importance de la sauvegarde des vies humaines, faisant allusion aux nombreux Comoriens qui risquent leur vie en traversant le bras de mer séparant Anjouan et Mayotte. Il a suggéré que l’abolition des visas pourrait réduire ces voyages dangereux et potentiellement mortels.

Cependant, le message d’Ibrahim semble avoir une signification plus profonde. Il est connu pour son opposition à la participation des Comores à la COI et plaide pour une intégration plus étroite avec la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). En appelant à l’abolition des visas, il défie ceux qui soutiennent le statu quo et souligne les limites de l’adhésion à la COI.

Ibrahim a également fait référence à l’exemple du président kényan William Ruto, membre influent de l’EAC, qu’il a remercié pour avoir montré la voie de l’intégration régionale. Cette mention semble être une autre pique à l’égard des défenseurs de la COI, soulignant le potentiel d’une orientation plus orientée vers l’Afrique de l’Est.

La proposition provocatrice d’Ibrahim soulève des questions complexes en matière de politique migratoire, de souveraineté et d’orientation stratégique. L’abolition des visas pourrait renforcer les liens entre les Comores, La Réunion et Mayotte, mais elle pourrait également entraîner une augmentation de l’immigration vers ces territoires français.

Plus important encore, le tweet de Ibrahim met en lumière le débat en cours sur l’orientation stratégique des Comores. Alors que certains soutiennent le maintien dans la COI, d’autres, comme Ibrahim, plaident pour une réorientation vers l’EAC. Ce débat continuera sans doute à façonner l’avenir des Comores dans les années à venir.

ANTUF Chaharane