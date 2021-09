Fahmi risque d’être radié au barreau de moroni pour avoir dénoncé la libération d’un violeur sexuel

Les faits se sont déroulés au mois de juillet 2020. Alors que le chef de l’État Azali Assoumani venait de faire un discours le 6 juillet dans lequel il venait de prôner une sévérité contre les pédophiles, Un enseignant d’une école coranique de Dzahani Tsidje, reconnu coupable cette année d’une violence sexuelle, est libéré en échange de quelques billets d’argent (3000 €), selon les médias locaux par le président de la cour d’appel de Moroni Omar Ben Ali. Une semaine après sa libération, le pervers reste introuvable. Il s’est enfui vers mayotte. Quelques jours après avoir été reconnu coupable, la justice ne l’a pas pu emprisonné.

Maître Fahmi Said Ibrahim avait dénoncé sa libération à la télévision nationale des Comores ( ORTC ). Le parquet de la république n’a pas apprécié cette dénonciation. Le procureur général et Omar Ben Ali ont demandé la radiation de Fahmi au barreau de Moroni. Après plusieurs renvois, l’audience se tiendra demain 18 septembre au palais de justice de Moroni. Le conseil de l’ordre osera t-il donner la sanction la plus sévère ( radiation ) à Fahmi comme l’a demandé le procureur Djae ?