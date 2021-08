Fahmi passera en conseil pour avoir dénoncé la libération d’un violeur d’une fillette de 11 ans

Convaincu que Fahmi Saïd Ibrahim est derrière La Gazette, Comores Infos, Al Watwan, Le matin, le soir, Al Fadjr, Lemohelien.com et sans aucun doute, derrière la pauvre dame de Mitsoudjé abusée dans une sombre histoire de fabrication de faux et usage de faux de certificat de nationalité Française et remis par Me Issa et Me Ubrahim Ali Mzimba, ce dernier a exigé du bâtonnier de l’ordre des avocats Me Abdulwahab, de remettre au goût du jour, la plainte dirigée contre Fahmi SAID IBRAHIM par le procureur général de Moroni Mr Djaé. Pour rappel, en juillet 2020, Fahmi SAÏD IBRAHIM avait dénoncé la chambre d’accusation qui venait de libérer un enseignant coranique.

Selon les médias locaux, cette libération a eu lieu après remise d’une somme de 3000€ par la famille de l’auteur qui avait violé une fillette de 11 ans. Pour la petite histoire, ce violeur a pris la fuite vers Mayotte quelques semaines avant d’être reconnu coupable.

Fahmi SAÏD IBRAHIM aurait dit, à l’occasion d’une interview, que cette chambre est présidée par Omar Ben Ali, ami intime de Mzimba. Ce dernier, voyant Me Fahmi SAÏD IBRAHIM derrière tous ceux qui critiquent ses actions, il cherche à se venger. Pour ce faire, Me ABDOULWAHAB bâtonnier de Morini, sur injonction de Mzimba, aurait convoqué Me Fahmi SAÏD IBRAHIM plus d’un an après la plainte, pour comparaître devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats. Quand à Me Abdulwahab, bâtonnier à Moroni, a-t-il réellement une marge de manœuvre pour résister à son prédécesseur Me Mzimba? La réponse est non. Me Mzimba a imposé Me ABDOULWAHAB comme bâtonnier à l’occasion d’une assemblée générale contestée par la majorité des avocats qui avait préféré Me Tadjidine Mohamed. Me ABDOULWAHAB porte le sobriquet de « bâtonnier non élu ». Enfin, rappelons que Me ABDOULWAHAB « le bâtonnier non élu », non seulement il a été imposé bâtonnier au détriment de la volonté de la grande majorité des avocats, mais sa belle fille Maliza Said Soilihi, a accédé, qu’on se le dise, à la profession d’avocat à Moroni alors qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par la loi du 23 juin 2008 portant organisation et fonctionnement de la profession d’avocat. Elle n’a pas fait le concours et la formation, elle n’est pas une ancienne magistrate et enfin elle n’est pas détentrice du diplôme de docteure en droit. Pour être avocat à Moroni, il n’existe pas une quatrième voie sauf si l’on bénéficie les largesses illégales de Me Mzimba. Maliza est une des privilégiés qui ont pu bénéficier des largesses de Mzimba. Enfin, le père de Maliza Saïd Soilih, avait accepté d’être directeur de campagne du candidat Mzimba en 2019 en guise de reconnaissance pour le service rendu à sa fille chérie Maliza Saïd Soilih. C’est pourquoi, Me Abdoulwahab, ancien magistrat, ancien ministre de la justice, ancien directeur de cabinet de SAMBI, ancien gouverneur de Ngazidja est très très reconnaissant et il est devenu le toutou de Me Mzimba.