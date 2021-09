Examens nationaux : Le coup d’envoi dans une semaine

En tout 42.933 candidats ont été enregistrés cette année. Le directeur général de l’office national des examens et concours(Onec), Abdou Ali avertit que tout élève qui se hasardera à entrer en salle d’examen avec un téléphone mobile sera sanctionné. «Toutes les dispositions techniques sont prises pour délocaliser le sous-centre de Vuvuni», a-t-il déclaré.

À une semaine des examens nationaux, Al-watwan s’est rapproché du directeur général de l’Office national des examens et concours (Onec) pour se renseigner sur leur organisation. Le patron des examens annonce que le coup d’envoi sera lancé le mardi prochain avec le concours d’entrée en sixième. «Le concours d’entrée en sixième se tiendra le mardi 7 septembre. Il sera suivi des épreuves du baccalauréat général et technique qui se dérouleront du 12 au 17 septembre, et enfin le brevet d’étude du premier cycle, du 20 au 22 septembre».

Dans ce contexte, Abdou Ali fait état du nombre de candidats inscrits aux examens nationaux. «Cette année, nous avons un total de 42.933 candidats repartis en 17.784 pour l’entrée en 6ème, 11.228 pour le Bepc et 13.921 pour le Bac», avant de rappeler que «certains candidats ont été éliminés de la course ». (Lire les causes dans notre édition du 10 juin dernier).

Il indique que les examens nationaux se dérouleront suivant le respect des mesures barrières notamment le port du masque qui sera obligatoire pour tous les élèves, les surveillants, ainsi que les parents qui accompagneront leurs enfants. D’ailleurs, toujours selon le directeur de l’Onec, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les établissements où se dérouleront les examens. «Je suggère aux accompagnateurs des élèves, à mettre les goûters dans les sacs qui leur seront remis une fois l’épreuve fini».

Il se réjouit du fait que cette année, la situation sanitaire ne sera pas trop critique comme l’année dernière. «On n’aura pas trop de difficultés à nous programmer comme l’année dernière dont on devait multiplier les salles d’examens pour respecter la distanciation physique».

En ce qui concerne la requête introduite par la notabilité de Bambao demandant la délocalisation du sous-centre d’examens nationaux de Vuvuni, Abdou Ali affirme avoir bien reçu la lettre signée par les seize localités qui forment la région de Bambao. Il poursuit qu’ «il ne s’agit pas d’une décision que l’Onec seule peut prendre de déconcentrer le sous-centre de Bambao.

Par contre, toutes les dispositions techniques à délocaliser le sous-centre d’examens nationaux de Vuvuni ont été prises. Mais jusqu’à présent, on n’a pas été notifié de l’endroit où ils vont composer». Le patron de l’Onec avertit que des sanctions seront prises à l’encontre de tout élève qui se hasardera à entrer en salle d’examen, muni d’un téléphone portable, tout comme ceux qui tenteront de tricher. (Lire notre édition du 13 août).

Adabi Soilihi Natidja / Alwatwan