Le phénomène du Hawara pour les hommes mariés est monnaie courante. Dans année 70 à 90, il était plus facile d’avoir une deuxième femme. Avec la nouvelle génération, un homme est pour une seule femme or un nouveau phénomène se généralise celui des maîtresses et de la tromperie.

Êtes-vous prêtes à accepter que votre mari ait une deuxième épouse ?