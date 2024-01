Élection aux Comores : John Baloz, architecte de la remontada spectaculaire de Juwa à Mutsamudu

Dans la ville de Mutsamudu, la campagne de Juwa a été revitalisée par l’événement « Carnaval de Changement », qui s’est déroulé hier. Bien que le début ait été marqué par une certaine réticence des partisans de Juwa, craignant la présence militaire visant à décourager la participation, l’après-midi a vu une foule enthousiaste envahir les rues. La population s’est réunie dans une atmosphère de fête, symbolisant un moment clé dans l’élection présidentielle de 2024. La convergence de la joie, de l’espoir, des costumes colorés et des chants dans les rues a marqué une expression libre et vibrante de la résistance au régime en place.

Au cœur de cette effervescence, un acteur clé émerge : John Baloz, un militant politique comorien passionné et chevronné. Bien qu’il ait souhaité se présenter comme candidat, des circonstances l’ont empêché de le faire. Néanmoins, sa détermination reste intacte. Depuis trois jours, il galvanise la population d’Anjouan, les encourageant à s’engager en faveur de Dr. SALIM ISSA ABDALLAH.

John Baloz, connu pour son franc-parler et son engagement inébranlable, est le cerveau derrière la création du carnaval. Grâce à sa capacité exceptionnelle à mobiliser les gens sur le terrain et via les réseaux sociaux, il a insufflé une énergie contagieuse au mouvement, infusant la foule d’une joie intense qui résonnait avec les chants en l’honneur du parti Juwa. Il a utilisé l’événement comme un puissant outil de sensibilisation politique. Son talent pour galvaniser le soutien en faveur du candidat Salim Issa, notamment à travers des discours passionnés et convaincants, a su toucher le cœur des participants, les encourageant à s’engager plus résolument dans le processus politique.

ANTUF Chaharane