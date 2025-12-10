Dr Nasser Ali Djambae : un parcours d’excellence, de l’université des Comores au Tribunal judiciaire d’Évry

Le Franco-Comorien Dr Nasser Ali Djambae vient d’être nommé directeur du service juridique au Tribunal judiciaire d’Évry, en Île-de-France. Une nomination rare et symbolique, qui illustre la montée en responsabilités d’un membre de la diaspora comorienne au sein de l’institution judiciaire française.
Un enfant de Mbadjini devenu docteur en droit
Originaire de la région de Mbadjini, aux Comores, Nasser Ali Djambae effectue toute sa scolarité sur l’archipel avant d’intégrer l’Université des Comores. C’est là qu’il amorce son parcours juridique, guidé par une ambition forte : comprendre et maîtriser les mécanismes du droit pour servir la justice.
Après ses premières années universitaires, il poursuit ses études en France, où il obtient son doctorat, étape décisive qui lui ouvre les portes de la haute expertise juridique.
Un parcours construit entre exigence académique et engagement
Installé en France, père de famille, Nasser Ali Djambae s’intègre pleinement au paysage institutionnel du pays. Son sérieux, sa compétence et son engagement professionnel l’amènent à évoluer progressivement vers des fonctions à responsabilités.
Il est ensuite naturalisé français, un statut qui marque autant son enracinement en France que la reconnaissance de son parcours personnel et académique.
Une nomination à forte portée symbolique
En devenant directeur du service juridique du Tribunal judiciaire d’Évry, Dr Djambae accède à un poste clé. Cette fonction comprend notamment :
- La délivrance des certificats de nationalité française, un acte juridique sensible et hautement encadré ;
- L’encadrement de la gestion des greffiers, pilier du fonctionnement quotidien de la justice ;
- La coordination des activités administratives et juridiques du tribunal.
Ce poste, stratégique et exigeant, est rarement occupé par des membres des diasporas africaines. Sa nomination constitue donc :
- Un signal fort envoyé à la communauté comorienne en France ;
- Une preuve de la montée en compétence de la diaspora dans des secteurs d’expertise juridique ;
- Un symbole d’intégration réussie bâtie sur l’effort, le mérite et la formation.
Une fierté pour les Comores et un modèle pour la diaspora
Le parcours de Dr Nasser Ali Djambae illustre un récit inspirant : celui d’un jeune étudiant de Mbadjini devenu docteur en droit, puis cadre d’une institution judiciaire française.
Son accession à de telles responsabilités rappelle que la diaspora comorienne ne se limite pas à une présence démographique : elle contribue activement au développement, au rayonnement et au fonctionnement des pays qui l’accueillent.
Un exemple qui, sans aucun doute, inspirera les jeunes Comoriens en France comme aux Comores.
ANTUF Chaharane
