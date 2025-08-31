Écoutez en direct
Divorce d'Anicha : la première Comorienne mariée à une femme se sépare un an après

31 août 2025

Un an après avoir fait scandale, le premier mariage lesbien impliquant une Comorienne se solde par un divorce. Anicha, qui avait épousé Florence en 2024 à Mayotte, a annoncé la rupture sur TikTok, provoquant une nouvelle vague de réactions hostiles.

Dès leur union civile, célébrée à Mayotte , le couple avait défrayé la chronique. Les deux femmes s’étaient ensuite installées à La Réunion, où elles vivaient depuis plusieurs mois. Mais vendredi, Anicha a révélé sur les réseaux sociaux que leur histoire s’était terminée.

La nouvelle n’a pas manqué de réveiller les débats dans les réseaux sociaux.

