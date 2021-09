Une semaine après qu’un gardien a été égorgé à Domoni. Ce lundi vers 19h quatre personnes ont été par un groupe de bandits armés de machette (coupe-coupe) à Domoni. Les bandits ont pu frapper à la machette deux personnes parmi les quatre hommes.

Les deux personnes sont blessées grave. Une personne a reçu des coups de machette au niveau de la jambe et une autre victime au niveau du bras. Aucune information sur les causes de cet attaque sauvage et barbare.