Détournement de fonds: Oustadh Zainoudine, une fuite organisée pour échapper à la justice Comorienne

Alors qu’il était en vacances aux Comores, Oustadh Zainoudine a été arrêté en septembre 2024 et placé en détention pour détournement de fonds. Libéré sous contrôle judiciaire, il a rapidement quitté le pays pour regagner la France, où il réside habituellement, échappant ainsi à la justice comorienne.

L’affaire remonte à 2022 et concerne l’association Comores Humanity. Zainoudine est accusé d’avoir détourné plus de 4 millions de francs comoriens destinés à des personnes handicapées. L’argent, collecté auprès de donateurs, aurait été transféré sur son compte personnel via une complice aux Comores.

Lors de son séjour à Ngazidja en 2024, la police l’arrête et le place à la prison de Moroni. Mais quelques semaines plus tard, il est libéré sous contrôle judiciaire. Profitant de cette opportunité, il quitte discrètement le territoire et retourne en France, où il vit habituellement.

Depuis son retour en France, Oustadh Zainoudine s’est lancé sur YouTube et TikTok, publiant des vidéos d’actualité et des interventions religieuses. Il est désormais un influenceur et pourrait lancer des cagnottes en ligne.

Aux Comores, la justice comorienne l’attend toujours…

