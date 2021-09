Convoqué en discipline, Me Moudjahid est ” blanchi “

 #Conseil_de_discipline

Pour la 3e fois, je suis blanchi après des poursuites punitives engagées contre ma personne, du fait de mon travail.

La première fois, c’était le 26 août 2016. J’ai été admis au concours des avocats. J’ai prêté serment devant la Cour d’appel et admis en stage pour une durée de 2 ans. Le Conseil de l’ordre des avocats de Moroni de l’époque, siégeant pour valider nos stages, a outrepassé ses limites et a décidé de me radier de la liste des avocats, sans aucune procédure et sans avoir pris la peine de m’accorder la possibilité de me défendre. J’ai engagé une procédure contre cette délibération arbitraire et j’ai obtenu 3 décisions de justice contre le Conseil de l’ordre. Au final, j’ai arraché haut la main le droit de continuer de plaider pour mes clients, malgré la volonté du conseil de l’ordre de l’époque.

Et aujourd’hui, c’est une procédure disciplinaire intentée par celle que la convocation du Conseil de l’ordre en date du 18 août 2021 appelle Nadia Tourqui. Par cette procédure qui était au départ un litige d’honoraires, on a voulé faire croire au Conseil de l’ordre que j’ai “abusé gravement de [la] confiance” du signataire anonyme de la plainte, et ainsi obtenir une sanction disciplinaire de mes confrère contre moi.

Le Conseil de l’ordre, en formation disciplinaire, a décidé aujourd’hui de se déclarer incompétent pour connaître d’un litige qui est tout sauf une affaire disciplinaire. Il a renvoyé l’affaire au Bâtonnier afin de trancher sur ce qui ne pourrait être qu’un litige d’honoraires.

Je sais que derrière ces mêlés judiciaires se cachent des personnes de mon milieu professionnel qui me voient comme une menace pour eux et pour leurs petits intérêts. Pour eux, je suis plus qu’un confrère ou un simple avocat. Je suis leur ennemi à abattre. Ces personnes ne cesseront pas de manipuler les plus naïfs d’entre nous pour essayer de me salir.

Pour cela, je tiens à remercier l’ensemble de mes confrères qui se sont mobilisés pour assurer ma défense, malgré mon absence du territoire.

Une pensée spéciale à Fahmi Said Ibrahim, mon associé au Cabinet, qui, malgré l’autre procédure disciplinaire engagée contre lui le même jour, a trouvé le temps et le courage de prendre à nouveau ma défense.

Une pensée également à mon estimé confrère Idrisse Saadi qui s’est donné à fond pour démontrer les incohérences de cette procédure abracadabrantesque.

Mes remerciements aux confrères Hadji Chaabani Mohamed, Ali Abdallah Ahmed, Med Hass Abdallah, Tadjidine Mohamed, Abdou Elwahab Msa Bacar et Janvier Fevrier.

LE COMBAT CONTINUE.

Me Moudjahid sur sa page Facebook