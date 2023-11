Convocation de John Baloz:  »Je ne pensais pas que ma candidature faisait peur à ce point »

À l’approche des élections présidentielles comoriennes de début 2024, l’atmosphère est tendue. Si les précédentes élections en 2019 ont été entachées d’accusations de fraude, les acteurs politiques s’accordent sur une chose : il n’existe pas d’autre moyen de déloger le régime dictatorial d’Assoumani Azali que de participer au scrutin et de se préparer à contester les résultats.

Dans ce contexte brûlant, la candidature de John Baloz, alias Saïd Ali Ibouroi, a déclenché une série d’événements troublants. À seulement deux semaines de la date limite pour les dépôts de candidature, il a reçu une convocation relative à une ancienne affaire de diffamation, remettant ainsi en surface l’affaire « Abord ».

Pour rappel, Abord était le chef des sapeurs-pompiers à Anjouan, sans nomination officielle. Après l’arrivée du Colonel Rafiki comme commandant en chef, Abord avait été évincé pour malversation. À cette époque, suite à un incident où une femme était décédée en raison de négligence, Baloz avait publiquement dénoncé les sapeurs-pompiers. Bien que ces derniers aient été jugés et suspendus, Abord avait porté plainte contre Baloz pour diffamation.

Aujourd’hui, cette affaire refait surface, et l’on peut légitimement s’interroger sur les motivations derrière cette convocation. Baloz, pour sa part, a affirmé : « Je ne pensais pas que ma candidature faisait peur à ce point. En tant que républicain, je me présenterai au palais de justice de Mutsamudu demain, incha’Allah. »

Ces événements suscitent des questions sur l’intégrité du processus électoral et laissent présager un scrutin tumultueux. Il reste à voir comment cette tentative apparente de sabotage impactera la candidature de Baloz et, plus largement, la dynamique politique comorienne.

