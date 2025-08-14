Contrôles massifs à Moroni : 117 personnes sans papiers interpellées pour vérification d’identité

Moroni a été le théâtre d’une opération d’envergure menée par la Police nationale mardi et mercredi. Sur instruction du ministère de l’Intérieur, les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles systématiques d’identité afin de renforcer la sécurité et d’inciter la population à se mettre en règle.
Au total, 117 personnes, dont 70 Comoriens et 47 étrangers, ont été interpellées pour vérification. « Nous n’opérons aucune distinction. Tout le monde est concerné », a précisé l’officier Abidina Bourhani, chef de la surveillance du territoire. Ce dernier a également indiqué que l’opération se poursuivra dans les prochains jours.
Les ressortissants étrangers en situation irrégulière seront expulsés vers leurs pays d’origine, tandis que les Comoriens dépourvus de carte nationale d’identité sont invités à régulariser leur statut. Pour les autorités, cette mesure constitue « un changement nécessaire » afin d’améliorer l’ordre public et la sécurité.
L’opération, selon les responsables, s’est déroulée dans le calme, avec la coopération de la population. « Les Comoriens n’ont pas paniqué, ils étaient conscients de cette mesure », a assuré l’officier Bourhani, saluant le respect de la décision gouvernementale.
Le ministère de l’Intérieur rappelle que la carte nationale d’identité est obligatoire dès l’âge de dix ans et insiste sur la nécessité pour tous – nationaux et étrangers – de disposer de documents en règle. Cette démarche vise non seulement à faciliter les contrôles, mais aussi à prévenir les risques liés à l’absence de papiers officiels. « Nous invitons chacun à se mettre en règle », a insisté un responsable, soulignant que cette initiative s’inscrit dans une stratégie de vigilance à long terme.
