Compromis Trouvé à Wani Entre la Jeunesse et la Société de Concassage SCK

Le Ministre des Finances, a, dans un tweet, annoncé qu’un compromis a été trouvé dans le conflit qui opposait des jeunes de Wani à la Société Comores Koweit (SCK) qui exploite un concasseur près de l’aéroport.

Dans une série de tweets, il a publié des photos de sa visite du site, et la réunion de conciliation qu’il a présidé. Il n’a pas précisé si le ministre chargé de l’environnement ou ses représentants ont participé.

Pour rappel, en septembre dernier, une lettre ouverte a été adressée à la SCK lui demandant de stopper toutes activités et de déménager le concasseur vers un autre site. Les auteurs de la lettre reprochent à la SCK de ne pas respecter les normes de sécurité pour l’exploitation et de causer beaucoup de dommages à l’environnement, notamment la rivière et les cultures.

Les auteurs ont aussi déplorer ” l’impact sur la santé des riverains, certains auraient développé des maladies respiratoires.”

Sous la pression, la SCK a du stopper ses activités. Le concasseur est resté à l’arrêt pendant plus d’un mois.

Dans cette affaire, il semblerait, comme c’est souvent le cas dans notre pays, qu’il y aurait un problème de contrat opaque, d’intérêts financiers d’individus ou privés, qui ont primé sur l’intérêt de la communauté.

Dans la réunion présidée par le Ministre, les discussions auraient porté sur les problèmes environnementaux relatifs à l’exploitation du concasseur et les conditions d’occupation du terrain soulevé par les jeunes. Selon le Ministre, “les discussions se sont déroulées dans un climat très apaisé à la satisfaction des deux parties.”

Et le Ministre d’enchaîner sur la prospection de sites par des spécialistes “en vue d’accueillir des concasseurs en prévision des besoins en agrégats pour les grands chantiers routiers et autres en cours, au niveau de l’île et des besoins de la population pour les constructions individuelles.”

Cette prospection a été faite dans la région de Pomoni.

La production d’agrégats servant pour la construction est un vrai défi pour l’île d’Anjouan qui fait face à une forte érosion des sols. Les zones côtières sont menacées, l’extraction massive de sable de mer a détruit une grande partie du littoral. Et l’extraction continue. Des gens plongent avec des sacs pour ramasser le sable (pêche du sable), qui est loin du rivage où il ne reste que les galets.

Quels sites va-t-on retenir pour installer les unités de concassage?

Dans la région de Pomoni, il y a déjà un concasseur en activité, installé près de la côte. Il y a aussi le site qu’exploitait la société Efage, qui a construit la route Pomoni- Sima. Le site a été abandonnée à la hâte.

Enfin, la population de cette région est hostile à l’installation de concasseurs. Ces derniers sont accusés de ne pas respecter les normes de sécurité pour préserver la santé de la population.

