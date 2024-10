Comores, pays de paix : est-ce fini Comores avec la montée de l’insécurité ?

Le climat de paix aux Comores est aujourd’hui sérieusement menacé. Meurtres, dégradations, agressions de toutes sortes se multiplient, plongeant le pays dans un cycle de violence sans précédent. Ce phénomène a provoqué de vives réactions de la part de nombreuses personnalités et organisations qui appellent à des actions urgentes des autorités publiques et des communautés. Dans ce contexte de crispation, Al-Watwan a interrogé plusieurs figures de la société comorienne pour mieux comprendre les causes profondes de cette instabilité grandissante. Parmi elles, Abdou Ousseni, ancien président de l’Assemblée nationale, et Me Fahmi Said Ibrahim, avocat et ancien ministre, ont livré leurs analyses.

Des facteurs sociaux et politiques préoccupants

Abdou Ousseni, figure politique majeure, identifie principalement des facteurs sociaux et politiques comme moteurs de cette insécurité. Selon lui, « l’absence d’éducation civique dans les écoles, la jeunesse désœuvrée, le chômage et la pauvreté extrême fragilisent la cohésion sociale du pays. » Il souligne également l’impact de la famine et du manque de services de santé adéquats, des réalités qui pèsent lourdement sur les Comoriens au quotidien.

Sur le plan politique, Ousseni pointe du doigt l’instabilité constitutionnelle, marquée par des modifications fréquentes sans consultation populaire, et l’absence d’équité dans la répartition des richesses. Pour lui, seule une véritable décentralisation des îles et une indépendance judiciaire renforcée pourraient garantir une paix durable. Il appelle à un dialogue sincère entre les autorités et l’opposition pour restaurer la stabilité.

Un appauvrissement dangereux, selon Fahmi Said Ibrahim

De son côté, Me Fahmi Said Ibrahim dresse un constat tout aussi alarmant, mais davantage axé sur l’économie. Interrogé par Al-Watwan, il explique que « le principal facteur qui menace la stabilité des Comores, c’est l’appauvrissement du peuple comorien. » Avec une économie incapable de générer de la richesse et une pression démographique croissante, il prévient que la situation peut rapidement dégénérer en une instabilité économique chronique, à l’image d’autres pays comme Haïti.

Fahmi Said Ibrahim insiste sur l’urgence d’engager des réformes structurelles profondes pour éviter ce scénario catastrophe. « Sans réformes sérieuses, nous risquons de continuer à nous appauvrir, et le spectre de l’‘haïtisation’ des Comores deviendra une réalité. » Il compare la situation des Comores avec celle des Seychelles, soulignant que la faible productivité du pays est un indicateur alarmant. Selon lui, la productivité par habitant est sept fois inférieure à celle des Seychelles, un écart qui nécessite une prise de conscience et des actions concrètes.

Des réformes structurelles indispensables pour restaurer la paix

Les analyses d’Abdou Ousseni et de Fahmi Said Ibrahim convergent vers une même conclusion : la nécessité de réformes structurelles profondes. Que ce soit sur le plan politique ou économique, les Comores doivent prendre des mesures drastiques pour stopper cette spirale de violence et redonner espoir à une population de plus en plus désillusionnée.

Si rien n’est fait rapidement, la paix qui a longtemps caractérisé l’archipel pourrait bien devenir un lointain souvenir, remplacée par une instabilité durable qui mettrait en péril l’avenir du pays.

Saïd Hassan Oumouri