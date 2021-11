Certains journalistes comoriens n’en reviennent toujours pas la suppression des forfaits illimités de Comores Télécom.

Tribune libre: C’est le pays des mystères. Des Journalistes de renommée internationale comme Ortega Abdou Hassane et Toufé Maécha s’amusent à réclamer les forfaits illimités à chaque parution d’une nouvelle publication de Comores Telecom. S’agit-il d’une revendication sérieuse, une malhonnêteté intellectuelle ou bien ils sont payés pour le faire. Dieu seul sait. Je me demande pourquoi nous nous voilons la face et nous trompons nous de Cible. Soyons honnêtes et disons nous que même s’il le veut, Comores Telecom ne peut plus vendre cette offre. En effet, tant que la fameuse décision N°021/401/ANRTIC/DG n’est pas abrogée, aucun opérateur comorien ne peut ventre 1Go à moins de 500fc ni offrir plus de 20Go à 10.000fc. A titre de rappel, l’offre de connexion internet illimitée a été supprimée par Comores Telecom suite à une plainte de Telma pour “pratique anticoncurrentielle” et la publication de la décision de l’ANRTIC (http://anrtic.km/uploads/gallery/60e6dbc2380bf.pdf). Cette information est confirmée par Taoufik, Directeur Technique de l’ANRTIC dans cette vidéo https://www.facebook.com/100059965980590/videos/598032634893918/. Beaucoup ont compris à l’exemple de Vincenzo Cassano et ont essayé de déblayer le terrain (https://www.facebook.com/100006512563517/posts/3314556758771377/).

B.S