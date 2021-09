Ceci n’est pas un recueil !

Ceci est un cri du cœur. Au-delà de le lire, il nous faut donc l’entendre.

Tendre le cœur et l’esprit comme on tendrait une oreille, et saisir les espoirs, les colères, les amours, et les peines venues tous azimuts sortir du silence, les rêves que l’on a pour un peuple : notre peuple.

Entendre les maux qui surgissent de nos mots et déceler derrière leurs éclats, un inconditionnel et indubitable Amour du pays.

Entendre, derrière une prose enragée, ou une rime désespérée, l’écho bienveillant de nos prières…

Des racines et des îles, nous invite au cœur de la diversité de ses plumes, à prendre conscience que si nos états divergent, notre souci lui reste le même : exilés ou non, jeunes ou moins jeunes, pessimistes comme optimistes, le rêve d’un archipel uni, fidèle à ses valeurs et tourné vers un avenir radieux reste au cœur de notre Cri.

