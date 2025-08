Ce que la Tanzanie applique, Fahmi Saïd Ibrahim le propose depuis 2016 pour les petits commerçants comoriens

Alors que la Tanzanie vient d’adopter une mesure phare de protection de son économie locale, interdisant aux étrangers de gérer 15 types de petites activités commerciales, l’ex-ministre comorien Fahmi Saïd Ibrahim rappelle qu’il propose depuis près de dix ans une démarche similaire pour les Comores — avec une ambition encore plus large.

Ce que la Tanzanie vient d’adopter

Fin juillet 2025, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a signé un décret interdisant à tout non-citoyen d’exercer ou de renouveler une licence dans plusieurs secteurs populaires : commerce de détail, transferts d’argent mobile, réparation de téléphones, Coiffure et esthétique, services de nettoyage, petites industries,transport de proximité, guide touristique, etc.

L’objectif de cette mesure est clair : réserver aux Tanzaniens les activités accessibles sans gros capital, et stimuler l’entrepreneuriat local dans un pays où la jeunesse peine à trouver un emploi stable.

Fahmi Saïd Ibrahim : une idée comorienne dès 2016

Aux Comores, Fahmi Saïd Ibrahim avait proposé dès sa première candidature à l’élection présidentielle en 2016 de réserver le commerce de détail aux Comoriens. Il avait alors alerté sur la perte de contrôle économique dans les quartiers populaires, où les commerces sont souvent tenus par des non-nationaux.

En 2025, lors de sa dernière candidature au législatives , il a réitéré sa proposition, allant encore plus loin : « Le commerce de détail doit être strictement réservé aux Comoriens. Il en va de notre souveraineté économique. Mais au-delà du commerce, nous devons aussi interdire l’achat de terres par les étrangers, et réserver certaines licences commerciales aux seuls nationaux. »

Une vision plus radicale que la Tanzanie ?

Contrairement à la Tanzanie, qui applique une liste limitée d’activités interdites aux étrangers, Fahmi Saïd Ibrahim souhaite ouvrir un véritable chantier législatif :

Limiter l’accès foncier aux étrangers, réserver des secteurs économiques aux Comoriens, mettre en place des protections durables, au-delà des licences commerciales temporaires.

Il s’agit pour lui d’une stratégie de long terme, pour restaurer un tissu économique national, renforcer les classes moyennes locales et éviter une dépendance commerciale croissante à l’égard de réseaux étrangers.

Une question politique relancée

Alors que la mesure tanzanienne suscite un débat régional sur la liberté de circulation économique, la position de Fahmi Saïd Ibrahim relance la question aux Comores :

Les Comoriens doivent-ils pouvoir contrôler les commerces de proximité et les terres de leur propre pays ? Et jusqu’où faut-il aller dans le protectionnisme économique, sans compromettre l’ouverture régionale et la coopération ?

Ce débat, que Fahmi a porté à plusieurs reprises dans ses campagnes présidentielles, pourrait bien refaire surface au cœur du prochain cycle politique.

ANTUF Chaharane