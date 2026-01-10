CAN 2025 : l’Égypte fait tomber les champions, le Nigeria écarte l’Algérie

L’Égypte élimine les tenants du titre
La soirée des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a offert un premier choc d’une intensité rare. L’Égypte, septuple championne d’Afrique, a renversé la Côte d’Ivoire dans un match spectaculaire remporté 3–2. Les Pharaons ont rapidement imposé leur rythme en ouvrant le score dès les premières minutes, avant de creuser l’écart sur un corner parfaitement exécuté. Mohamed Salah, dans une forme étincelante, a ajouté un troisième but qui a semblé sceller le sort du match.
Mais les Ivoiriens, champions en titre, ont refusé d’abdiquer et sont revenus dans la partie grâce à un but contre son camp puis une réduction tardive de l’écart. Le suspense a duré jusqu’au bout mais l’expérience égyptienne a fait la différence. Les tenants du titre quittent donc le tournoi dès les quarts, un scénario inattendu qui bouleverse totalement la compétition.
Le Nigeria impose sa loi face à l’Algérie
L’autre quart de finale a été marqué par la maîtrise collective du Nigeria, solide vainqueur de l’Algérie (2–0). Après une première période cadenassée, les Super Eagles ont accéléré au retour des vestiaires. Victor Osimhen, encore une fois décisif, a débloqué la rencontre d’une tête puissante. L’Algérie a tenté de réagir mais a manqué de justesse dans les derniers mètres, laissant le Nigeria gérer le tempo sans trembler.
Akor Adams a ensuite scellé le sort du match en convertissant une action parfaitement menée en contre. Les Fennecs, pourtant ambitieux dans cette édition, s’arrêtent brutalement, dépassés par l’intensité nigériane. Avec cette victoire, le Nigeria file en demi-finale où il retrouvera un adversaire de taille et confirme son statut de favori sérieux pour le titre.
Said Hassan Oumouri
