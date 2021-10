Azali est atteint par le syndrome Hubris, selon Me Moudjahide

📌 Azali et la notion grecque d’Hubris :

Azali croit avoir gagnĂ© contre la rĂ©sistance intĂ©rieure. Il croit avoir eu raison sur cette opposition chancelante et irrĂ©solue. Il croit avoir terrassĂ© cette sociĂ©tĂ© civile divisĂ©e et inefficace. Et parce qu’il croit avoir gagnĂ©, il pense pouvoir tout se permettre : humilier et malmener ses opposants, mater toute voix dissidente, et tourner en dĂ©rision la communautĂ© internationale. Et parce qu’il croit avoir gagnĂ©, pourquoi ne pourrait-il pas continuer Ă violer les lois de la RĂ©publique et les convenances liĂ©es au fonctionnement d’un État de droit. Après tout, la recette fonctionne. Non ?

Et en cela, Azali est atteint par le syndrome de #Hubris, terme grec qui signifie “dĂ©mesure”, ” outrage”, “excès” et “orgueil”. C’est le mĂŞme syndrome qui avait atteint #Agamemnon, roi des rois, après avoir vaincu Troie. Parce qu’il s’est considĂ©rĂ© invincible, il s’est attirĂ© la foudre de #Zeus, et il a fini par perdre la vie par la main de sa femme #Clytemnestre et de son amant.

La dĂ©mesure et l’orgueil sont dĂ©crits, dans la #tragĂ©die_d_Eschyle, comme une faute morale. Ceux qui s’en prĂ©valent s’approchent “du rang oĂą la foudre de Zeus brille trop aux yeux”.

Dans la tragĂ©die grecque, l’hubris est la malĂ©diction des dieux. Quand ils veulent du mal Ă une personne, ils la laissent leur dĂ©fier. Et cette personne, parce qu’elle se croit puissante, commet cette faute morale qui s’apparente Ă un dĂ©fi Ă la toute puissance des dieux et une injure que ces derniers ne tardent pas Ă venger.

Alors, il serait temps que le rĂ©gime redescend sur terre et qu’il laisse les dieux gouverner seuls le monde cĂ©leste. Attenter Ă l’honneur de ses opposants, après les avoir humilier, revient Ă s’attirer la colère des dieux, et ceux-ci ne tardent pas Ă rĂ©pondre.

Moudjahi sur sa page Facebook