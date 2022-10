Azali a pris par à la journée mondiale de la poste

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a pris part à la célébration de la Journée Mondiale de la Poste, au Palais du Peuple de Moroni.

Célébrée ce mardi 18 octobre 2022, sous l’égide du Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique en collaboration avec la Direction Générale de la SNPSF, cette journée s’inscrit cette année sous le thème » LA POSTE POUR LA PLANÈTE « .

Au cours de son allocution, le Chef de l’État a souligné sa volonté de faire de la Poste, dans notre pays, « un outil de développement durable », et a rappelé dans ce sens, la mise en œuvre une politique sectorielle ambitieuse dans le domaine, dès 2004 lors de son premier mandat.

La première des actions fut, à cet effet, la scission de la Société Nationale des Postes et Télécommunications (SNPT), en deux sociétés, à savoir Comores-Télécoms et la Société Nationale des Postes et Services Financiers (SNPSF), suivie en 2020, par la scission de cette dernière en deux entités, notamment la Banque Postale et la Poste des Comores.



L’un des principaux objectifs de cette scission est de permettre à la Poste de jouir d’une autonomie financière afin de pouvoir accomplir, sans contraintes, ses missions spécifiques, et notamment le Service Postal Universel. L’autre objectif étant de moderniser les services postaux en y intégrant les nouvelles technologies, afin de les rendre accessibles à toutes les couches de la population et d’en augmenter leur productivité.

Le Président a également souligné, les efforts menés en faveur de la modernisation de la Poste à l’échelle mondiale, qui ont contribué à l’essor du commerce en ligne, dont les livraisons se font dans la plupart des cas, par voie postale. Au niveau national, les initiatives de commerce de proximité en ligne, voient également le jour progressivement et se développent. Celles-ci vont de pair avec l’apparition et la multiplication de services de livraison aux Comores, par des sociétés privées étrangères et locales.



Il a dans ce sens, souligné l’importance d’accompagner ces initiatives, de les orienter et de les réguler, afin d’assurer la pérennité de ces services importants pour le fonctionnement de nos pays. Il a exhorté, par ailleurs, l’Autorité postale à prendre ce rôle à bras le corps, afin que le secteur privé puisse trouver sa place et jouer pleinement son rôle dans ce secteur florissant et prometteur.

