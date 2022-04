Azali a dirigé la prière du vendredi à la mosquée de Mirontsi

Le Président AZALI Assoumani a dirigé la prière du vendredi à la mosquée de Mirontsi. Arrivé à Ndzuani dans la matinée du jeudi 14 avril, le Chef de l’Etat observe deux jours de ce mois de bénédiction dans l’île aux côtés des comoriens.

Un notable de Mirontsi a adressé ses remerciements au Chef de l’Etat qui a fait honneur à la ville, en y effectuant la prière du vendredi en ce mois sacré. Il a rappelé les bienfaits de ce mois bénis, et a évoqué les efforts consentis par le Président et son Gouvernement pour préserver la paix et la cohésion sociale, citant à titre d’exemple

le Dialogue National récemment organisé. Pour lui, « Inviter la Oumma au dialogue est en soi un fait religieux. Le Président a eu la clairvoyance de réunir les citoyens de différentes horizons autour d’une table, pour se concerter et échanger leurs visions pour les Comores de demain ».

Le Chef de l’Etat a quant à lui, demandé aux fidèles de remercier le tout puissant et prier « pour qu’il nous accorde sa miséricorde et nous permette d’accomplir ce ramadan dans les meilleurs conditions ».

Et a lui d’ajouter que « ces prières doivent aussi accompagner notre volonté de placer les Comores sur les rails de l’émergence. Et pour y parvenir il ne suffit pas de prier et espérer, il faut aussi inviter toute la population – surtout la jeunesse – à s’y investir ».

Beit-salam