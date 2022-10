Les étudiants comoriens au Sénégal affichent leur solidarité à la ville de Mbéni. Le massacre réalisé à Mbéni n’arrête pas d’indigner la grande majorité des comoriens de l’intérieur comme de l’extérieur. Des voitures cassées, des maisons détruites, de l’argent volé, des bijoux volés,…. l’armée comorienne continue de faire régner la terreur à Mbéni. Ces faits ont touché les étudiants comoriens au Sénégal.

Please follow and like us: