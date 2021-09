Match de préparation des Cœlacanthes avant la phase finale de la #CAN2021

Dans le premier match de la préparation avant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce mercredi 1er septembre 2021, les Cœlacanthes l’ont emportés face à l’équipe nationale des Seychelles par 7 à 1.



A la fin du match, le Président de la République AZALI Assoumani a rejoint les joueurs et le staff sur le terrain. Il s’est adressé à eux en ces termes : ” Au nom de la Nation, je vous exprime toutes mes félicitations pour ce beau match qui annonce de bons présages. Je veux vous rappeler d’abord que ce match de préparation n’est qu’une bataille, mais qu’il faut gagner la guerre. Et enfin, je puis assurer de mon soutien, de celui de mon gouvernement et de toute la Nation. “

Mais avant cela, il a salué l’équipe nationale des Seychelles et les a encouragé.

Beit Salam