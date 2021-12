ASSEMBLÉE NATIONALE : M. A. ZOUBEIRI, un élu qui forge L’estime !

Dans l’exercice de ses diverses fonctions et actions législatives de Président de la Commission parlementaire en charge des Finances, notre Représentant ne semble pas s’être réduit à la complaisance, à la figuration ni aux concessions et compromissions. Il paraît exercer pleinement sa fonction, et ce, au-delà de toute considération partisane. Un rôle clé devant être joué efficacement dans un contexte général qui fait apparaître le parlement comme une chambre d’enregistrement, une institution qui abdiquerait au profit de l’exécutif.

Il œuvre à revaloriser et re dynamiser le statut du Député chargé d’objectivement contrôler l’action de l’exécutif dans son ensemble dans un pays comme le nôtre dont les DG des établissements publics peuvent s’estimer les égaux du Chef d’Etat, et se considérer dispenser de tout contrôle lié à la gestion desdites entreprises.

À titre d’illustration, il fût l’ancien adjoint au hyper- puissant SGG, ce qui ne l’empêche plus aujourd’hui d’auditionner l’ancien SGG devenu DG de la SCH, lequel se prête volontiers à l’exercice. Les rôles s’inversent, la roue sait tourner. Le contrepoids doit suffisamment se sentir aux yeux du peuple. Des techniques et des mécanismes à promouvoir.

Le charme et la beauté de la démocratie parlementaire : La force des vraies auditions en commissions.

Les élus disposent, en effet, d’un panoplie de moyens et de procédures de contrôles- sanctions qu’ils pourraient bien exercer pour renforcer la bonne gouvernance et l’Etat de droit.

Messieurs les Députés , contribuez davantage à l’amélioration des conditions de vie de ceux que vous représentez, le Peuple !!!!!

Par Damed Kamrdine ( 29/11/2021).